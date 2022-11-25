Российские войска нанесли удар по базам польских наемников

Российские войска нанесли удар по трем временным базам польских наемников в Харьковской области. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, временные пункты дислокации наемников располагались в районе села Великие Хутора. В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России были уничтожены более 200 бойцов, сражавшихся на стороне Украины.

Кроме того, российская авиация ликвидировала более ста наемников «иностранного легиона» в районе Северска и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Также были уничтожены две бронемашины, танк и восемь автомобилей противника.