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1 час назад

Российские войска нанесли удар по базам польских наемников в Харьковской области

Lenta.ru

Российские войска нанесли удар по трем временным базам польских наемников в Харьковской области. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска нанесли удар по базам польских наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, временные пункты дислокации наемников располагались в районе села Великие Хутора. В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России были уничтожены более 200 бойцов, сражавшихся на стороне Украины.

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Кроме того, российская авиация ликвидировала более ста наемников «иностранного легиона» в районе Северска и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Также были уничтожены две бронемашины, танк и восемь автомобилей противника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 7352 единицы военной автомобильной спецтехники, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6813 бронемашин, 390 зенитных ракетных комплексов, 2562 беспилотника, 333 самолета и 177 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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