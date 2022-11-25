НАТО нарастило производство «советских» боеприпасов для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об успешном расширении производства в Восточной Европе вооружения советского образца, которое требуется Украине. С таким заявлением он выступил во время пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое назначено на 29–30 ноября в Бухаресте. За эфиром можно следить на сайте НАТО.

Как подчеркнул Столтенберг, у ряда государств на восточном фланге альянса еще есть крупные производственные мощности для того, чтобы производить такое оружие и боеприпасы.

По словам генсека, конфликты решают посредством переговоров, однако «то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя». В этой связи, как указал Столтенберг, поддержка украинской стороны является самым лучшим способом нарастить шансы на мирное решение конфликта.

Он указал на планы альянса оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет необходимо. Кроме того, по его словам, в будущем Украине помогут в переходе «от оборудования советской эпохи к современным стандартам НАТО».