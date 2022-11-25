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1 час назад

Генсек НАТО отказался решать вопрос о поставке зенитных комплексов Patriot на Украину

Газета.Ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставке Украине зенитных ракетных комплексов Patriot должны принимать лидеры стран, которые собираются это сделать, а не НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Столтенберга в ходе пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в пятницу, 25 ноября.

В НАТО отказались решать вопрос о поставке зенитных комплексов на Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом он отметил, что некоторые соглашения о поставках оружия означают необходимость консультаций с другими членами блока.

После падения 15 ноября на территории Польши украинской ракеты от зенитного комплекса С-300, Германия приняла решение предоставить Польше несколько ракетных комплексов Patriot для размещения на границе с Украиной.

Позже председатель партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский предложил ФРГ направить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польшу, а на Украину. Это предложение поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Однако глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт отвергла просьбу польских властей разместить обещанные Варшаве системы ПРО Patriot не в Польше, а на западе Украины.

Она напомнила, что Patriot являются частью общей системы воздушной обороны НАТО, и прежде чем использовать их за пределами территории альянса, нужны обсуждения в рамках альянса.

MIM-104 Patriot — американский зенитно-ракетный комплекс, стоящий на вооружении армии США и ее союзников с 1982 года. Способен обнаруживать цели, летящие на скоростью до 2,2 тыс. м/с на дальности до 180 км и сопровождать 125 объектов одновременно.

Армия,Матеуш Моравецкий,Кристина Ламбрехт,Йенс Столтенберг,Ярослав Качиньский,НАТО,
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