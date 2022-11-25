Освобожденный из украинского плена военный рассказал о состоянии пленных

«Спасибо большое Министерству обороны за то, что нас вытащили и продолжают заниматься обменами... Условия содержания были, мягко говоря, не очень, но самое главное, что мы живы. Просто всем, кто занимается обменами... докторам с нашей стороны, с той стороны, которые действительно знают свое дело, огромное вам спасибо человеческое. Пускай обмены происходят чаще. Ребята тут все хотят домой очень. Морально их там давят, но они не сдаются. Они ждут, хотят домой», — рассказал военнослужащий.