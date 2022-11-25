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11 минут назад

В Запорожье полностью уничтожили пытавшуюся прорваться ДРГ Украины

Lenta.ru

В Пологовском районе Запорожской области российские войска уничтожили около 40 человек личного состав диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с техникой. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает ТАСС.

В Запорожье полностью уничтожили пытавшуюся прорваться ДРГ Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь», — рассказал Рогов.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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