В Запорожье полностью уничтожили пытавшуюся прорваться ДРГ Украины

«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь», — рассказал Рогов.