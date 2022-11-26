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1 час назад

Пентагон сообщил об обстреле американской базы в Сирии

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Центральное командование вооруженных сил США сообщило о ракетном обстреле американской военной базы в Сирии. По данным Пентагона, в результате ударов нет пострадавших, передает РИА Новости.

Пентагон сообщил об обстреле американской базы в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба», — сказано в сообщении.

Командование отметило, что данный инцидент является угрозой для сил коалиции, что, в свою очередь, ведет к дестабилизации в регионе.

Ранее стало известно, что США предложили вывести отряды подконтрольных американцам курдских боевиков на севере Сирии, чтобы избежать проведения Турцией трансграничной операции.

Армия,Война в Сирии ,Пентагон,
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