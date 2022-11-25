Великобритания призвала Украину наращивать военное наступление зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны продолжать наращивать военное наступление в зимние месяцы. К этому призвал Киев глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, его слова передает The Daily Beast.

Министр заявил, что Украине нужно «продолжать оказывать давление, сохранять импульс».

Он напомнил, что западные страны передали украинской армии более 300 тысяч единиц снаряжения для ведения боевых действий в условиях зимы.