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5 часов назад

Великобритания призвала Украину наращивать военное наступление зимой

Lenta.ruиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны продолжать наращивать военное наступление в зимние месяцы. К этому призвал Киев глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, его слова передает The Daily Beast.

Министр заявил, что Украине нужно «продолжать оказывать давление, сохранять импульс».

Стало известно, сколько стран поставляют оружие на Украину

Он напомнил, что западные страны передали украинской армии более 300 тысяч единиц снаряжения для ведения боевых действий в условиях зимы.

Ранее глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон выделит Киеву новый пакет «практической» помощи. Он уточнил, что британская сторона направит Украине 35 спецмашин, а также выделит три миллиона фунтов на восстановление местной инфраструктуры, включая школы и убежища.

Армия,Видео,Бен Уоллес,
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