В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ

Военные силы Украины нанесли удары по Донецку и Горловке, в совокупности выпустив 10 снарядов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Как говорится в сообщении, в 22:25 со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел. Из населенного пункта Красногоровка в сторону Кировского района Донецка были выпущены шесть снарядов калибром 155 мм.

Шесть минут спустя из населенного пункта Дзержинск в сторону Горловки устремились еще четыре снаряда калибром 155 мм.