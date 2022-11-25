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1 час назад

В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ

Елена Прошина

Военные силы Украины нанесли удары по Донецку и Горловке, в совокупности выпустив 10 снарядов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, в 22:25 со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел. Из населенного пункта Красногоровка в сторону Кировского района Донецка были выпущены шесть снарядов калибром 155 мм.

Шесть минут спустя из населенного пункта Дзержинск в сторону Горловки устремились еще четыре снаряда калибром 155 мм.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

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