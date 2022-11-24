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5 часов назад

Forbes назвал сценарии для Украины при повторении массированных ударов

Елена Прошина

Британский журналист Дэвид Хэмблинг рассказал, к каким последствиям могут привести массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом пишет Forbes.

Forbes назвал сценарии для Украины при повторении массированных ударов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор считает, что в США подобные удары уже бы привели к каскадным сбоям. Но поскольку электрораспределительная система Украины была создана ещё во времена СССР, она позволяет перенаправлять электроэнергию из разных частей страны. Пока что эта система работает, но, по мнению Хэмблинга, если будут новые удары, то Украину может ждать даже полный блэкаут.

Аналитик предположил три варианта развития событий. При первом Россия поражает транзитные подстанции, передающие энергию с запада на восток Украины. Это приведёт к блэкауту на Левобережье. Во втором случае Россия атакует электростанции и подстанции – тогда блэкаут на некоторое время накроет всю Украину. В последнем, самом тяжёлом сценарии, атаки России нацелены на открытые распределительные устройства атомных станций, а также по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской. В этом случае Украину ждёт полное отсутствие электроэнергии в течение приблизительно недели.

Напомним, что 10 октября президент России Владимир Путин заявил, что со стороны России был нанесен массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, а также военного управления и связи Украины.

Армия,Владимир Путин,
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