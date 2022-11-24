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46 минут назад

СК: В наборе наемников для ВСУ помогают сотрудники посольств Украины

Деловая газета "Взгляд"

Российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ помогают вести сотрудники посольств Украины в различных странах, сообщили в пресс-службе СК.

В наборе наемников для ВСУ помогают сотрудники посольств Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом и различные иностранные государственные органы и общественные организации, зафиксировано участие около тысячи наемников из 54 стран мира, а наиболее активными поставщиками живой силы являются Канада, Израиль, Польша, Франция, Швеция, Британия, США, Грузия, Финляндия, и Литва, передает ТАСС.

В ведомстве заявили также, что, в структуре ВСУ создан «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», куда поступают на службу иностранные наемники.

Также в ходе расследования фиксируются факты оказания коллективным Западом помощи в обучении личного состава ВСУ и их приведения к стандартам НАТО.

Напомним, в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что украинские посольства в разных странах заняты вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины.

Армия,Мария Захарова,Следственный комитет,МИД России,НАТО,
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