В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
52 минуты назад

Союзные силы отбили атаку ВСУ у Соледара

Деловая газета "Взгляд"

Украинские военные попытались провести разведку боем у Соледара в ДНР, их выдвижение пресекли артиллерийским огнем, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Союзные силы отбили атаку ВСУ у Соледара
Фото: 

ВСУ попытались либо воспрянуть духом, либо сделать разведку боем со стороны Соледара, но там ведется артиллерийская работа ВС России, и им наносится сокрушительный удар, сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Как не было, так и нет»: Песков об ударах по соцобъектам на Украине

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ на направлениях Артемовска и Соледара прекратили наступление и заняли оборону.

Армия,СВО,Виталий Киселев,Андрей Марочко,Верховный суд,Первый канал,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители