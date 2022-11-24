Союзные силы отбили атаку ВСУ у Соледара

Украинские военные попытались провести разведку боем у Соледара в ДНР, их выдвижение пресекли артиллерийским огнем, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

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ВСУ попытались либо воспрянуть духом, либо сделать разведку боем со стороны Соледара, но там ведется артиллерийская работа ВС России, и им наносится сокрушительный удар, сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС.