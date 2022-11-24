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29 минут назад

Минобороны открыло «горячую линию» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

«Горячая линия» по финансовому обеспечению мобилизованных и добровольцев начала работать в Едином расчетном центре Минобороны России.

МО РФ открыло «горячую линию» по вопросам финансирования мобилизованных
Фото: 

В сообщении в Telegram-канале Минобороны сообщается, что открыта горячая линия ЕРЦ военного ведомства по вопросам расчетов денежного довольствия мобилизованных и добровольцев. Обращаться можно по телефону: 8 (800) 737-7-737.

До этого на «Госуслугах» появилась форма обратной связи по вопросам выплат мобилизованным.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все денежные средства, выделенные на довольствие участникам спецоперации, доведены до Министерства обороны России.

Армия,Украина,Михаил Мишустин,Минобороны России,
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