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1 час назад

Путин потребовал производить больше качественной военной техники

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил, что следует не только наращивать объемы и номенклатуру поставок в Вооруженные силы, но и следить за тем, чтобы качество продукции ОПК улучшалось. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин потребовал производить больше качественной военной техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Путин озвучил требования к промышленности во время заседания Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

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Глава государства пояснил, что «важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции».

Президент добавил, что на фоне этого необходима прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику.

Путин уточнил, что рассчитывает услышать на заседании, как действует этот механизм.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее, что запасов вооружений и военной техники у России вполне достаточно для продолжения спецоперации.

Армия,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Верховный суд,Совет безопасности РФ,
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