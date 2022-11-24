Путин потребовал производить больше качественной военной техники

Президент России Владимир Путин заявил, что следует не только наращивать объемы и номенклатуру поставок в Вооруженные силы, но и следить за тем, чтобы качество продукции ОПК улучшалось. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Путин озвучил требования к промышленности во время заседания Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Глава государства пояснил, что «важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции».

Президент добавил, что на фоне этого необходима прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику.

Путин уточнил, что рассчитывает услышать на заседании, как действует этот механизм.