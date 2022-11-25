Требование Путина улучшить характеристики военной техники объяснили

«Дело в том, что подразделения, которые действуют на поле боя, хотят улучшения технических характеристик, потому что сами понимают, что конкретно им нужно, — объяснил Коновалов. — Это и должно становиться отправной точкой, недавно созданный совет, координирующий вопросы СВО, как раз и должен этим заниматься. Например, какой-то разведчик понимает, что нужно улучшить оптику или какие-то гаджеты в экипировке. Он должен об этом сообщить, а его обращение необходимо быстро донести до оборонно-промышленного комплекса».