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31 минуту назад

Требование Путина улучшить характеристики военной техники объяснили

Lenta.ruиещё 2

Производимая Россией военная техника не уступает по характеристикам западной, но военно-промышленному комплексу (ВПК) необходимо оперативнее реагировать на запросы тех, кто находится сейчас на поле боя и лучше понимает, какие улучшения были бы полезны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Требование Путина улучшить характеристики военной техники объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России потребовал не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить ее характеристики.

«Дело в том, что подразделения, которые действуют на поле боя, хотят улучшения технических характеристик, потому что сами понимают, что конкретно им нужно, — объяснил Коновалов. — Это и должно становиться отправной точкой, недавно созданный совет, координирующий вопросы СВО, как раз и должен этим заниматься. Например, какой-то разведчик понимает, что нужно улучшить оптику или какие-то гаджеты в экипировке. Он должен об этом сообщить, а его обращение необходимо быстро донести до оборонно-промышленного комплекса».

Военный эксперт также добавил, что в России хватает мощностей ВПК для обеспечения нужд СВО. В разворачивании дополнительных программ, по его мнению, нет необходимости.

«Нам абсолютно удается обеспечивать нужды СВО. Например, еще шесть месяцев назад говорили, что у России заканчиваются ракеты, но по нанесению ракетных ударов можно увидеть, что это не так. Конечно, есть какие-то корректировки госпрограмм вооружений, но ничего дополнительного не нужно. Основные тренды и так были понятны», — считает Коновалов.

Ранее Путин заявил о возможной координации работы совета обеспечения ВС России.

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