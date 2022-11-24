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1 час назад

Эксперт объяснил уникальность российского «Сармата»

Елена Прошина

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев заявил, что ни у кого в мире аналогов российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Об этом сообщают «Известия».

Эксперт объяснил уникальность российского «Сармата»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

«”Сармат” – это новейшая тяжелая жидкостная межконтинентальная ракета. Систем вооружения такого класса нет ни в одной стране мира, кроме России. Особенность “Сармата” – он может забрасывать около 10 тонн. Такие энергетические возможности позволяют наносить удар большим количеством обычных боевых баллистических блоков, как по прямым траекториям, так и в облет земного шара», – рассказал эксперт.

Он также добавил, что первые образцы ракеты «Сармат» могут встать на боевое дежурство уже до конца этого года.

«Их получит ракетный полк в Ужуре в Красноярском крае. Там “Сарматами” постепенно будут заменять другие наши тяжелые жидкостные ракеты – “Воеводы”. Этот процесс продлится несколько лет. Мы можем только предположить, что на замещение группировки “Воевод” на “Сарматы” уйдет от трех до пяти лет», – подытожил он.

Ранее гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь заявил, что в России началось производство ракет «Сармат».

Армия,Дмитрий Корнев,Владимир Дегтярь,ГРЦ Макеева,
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