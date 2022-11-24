Эксперт объяснил уникальность российского «Сармата»

«Их получит ракетный полк в Ужуре в Красноярском крае. Там “Сарматами” постепенно будут заменять другие наши тяжелые жидкостные ракеты – “Воеводы”. Этот процесс продлится несколько лет. Мы можем только предположить, что на замещение группировки “Воевод” на “Сарматы” уйдет от трех до пяти лет», – подытожил он.