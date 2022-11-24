Эксперт объяснил уникальность российского «Сармата»

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев заявил, что ни у кого в мире аналогов российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Об этом сообщают «Известия».
«”Сармат” – это новейшая тяжелая жидкостная межконтинентальная ракета. Систем вооружения такого класса нет ни в одной стране мира, кроме России. Особенность “Сармата” – он может забрасывать около 10 тонн. Такие энергетические возможности позволяют наносить удар большим количеством обычных боевых баллистических блоков, как по прямым траекториям, так и в облет земного шара», – рассказал эксперт.
Он также добавил, что первые образцы ракеты «Сармат» могут встать на боевое дежурство уже до конца этого года.
«Их получит ракетный полк в Ужуре в Красноярском крае. Там “Сарматами” постепенно будут заменять другие наши тяжелые жидкостные ракеты – “Воеводы”. Этот процесс продлится несколько лет. Мы можем только предположить, что на замещение группировки “Воевод” на “Сарматы” уйдет от трех до пяти лет», – подытожил он.
Ранее гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь заявил, что в России началось производство ракет «Сармат».