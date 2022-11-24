Всех демобилизованных студентов в ДНР освободят от платы за обучение

"Я был мобилизован в феврале, попал в военкомат в первый день спецоперации. <…> Изначально моя служба проходила на блок-посту, довольно длительное время, больше пяти месяцев. И потом только я попал на передовую. Незадолго до объявленной демобилизации я был ранен. У меня слепое осколочное ранение обеих ног и перелом. В тот день я выполнял боевые задачи за донецким аэропортом. Были товарищи с нашего батальона и из других подразделений. Была очередная ротация, нас меняли, и мы попали под обстрел. Теперь предстоит прооперироваться, чтобы осколки не мешали мне дальше жить", - рассказал Чайкивский.