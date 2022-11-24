Всех демобилизованных студентов в ДНР освободят от платы за обучение

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики (ДНР) начало готовить меры поддержки для демобилизованных студентов. В частности, планируется перевести на бюджетное обучение молодых людей, которые поступали на коммерческой основе. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале министерства.
Президент РФ Владимир Путин 13 ноября поручил демобилизовать ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к месту обучения.
"По поручению врио главы ДНР Министерство образования и науки ДНР готовит пакет мер поддержки для демобилизованных студентов. Пакет мер предусматривает освобождение демобилизованных студентов, обучающихся на договорной основе, от оплаты за обучение. Студентам невыпускных курсов будет обеспечен перевод на следующий курс, они присоединятся к своим однокурсникам, не потеряв при этом год. Для них будет организовано проведение консультаций и индивидуальных занятий", - говорится в сообщении.
Кроме того, для демобилизованных составят индивидуальные графики погашения академической задолженности по образовательной программе, а студентам выпускных курсов также предоставят больше времени на прохождение государственной итоговой аттестации.
В ДНР большинство студентов пока остаются на службе, однако уже готовятся к увольнению. Как рассказал ТАСС студент Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского Олег Чайкивский, он намерен доучиться и устроиться служить на таможню.
"Я был мобилизован в феврале, попал в военкомат в первый день спецоперации. <…> Изначально моя служба проходила на блок-посту, довольно длительное время, больше пяти месяцев. И потом только я попал на передовую. Незадолго до объявленной демобилизации я был ранен. У меня слепое осколочное ранение обеих ног и перелом. В тот день я выполнял боевые задачи за донецким аэропортом. Были товарищи с нашего батальона и из других подразделений. Была очередная ротация, нас меняли, и мы попали под обстрел. Теперь предстоит прооперироваться, чтобы осколки не мешали мне дальше жить", - рассказал Чайкивский.