WSJ: западные компании наращивают производство оружия

Крупнейшие западные производители вооружений наращивают выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос, возросший на фоне конфликта на Украине, пишет The Wall Street Journal.
В публикации говорится, что американская компания Raytheon Technologies для наращивания выпуска зенитных ракетных комплексов Stinger вернула на работу пенсионеров. ВС США не заказывали эти ЗРК с 2008 года, отмечают авторы.
Американский концерн Lockheed Martin с февраля удвоил выпуск противотанковых комплексов Javelin и планирует увеличить на 60% уровня начала этого года выпуск РСЗО HIMARS и соответствующих снарядов.
Компания L3Harris, занимающаяся производством беспилотников, комплексов слежения и спецоборудования, получила заказ от Пентагона на $200 млн для Украины.
Издание, ссылаясь на исполнительного директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, пишет, что в следующем году они рассчитывает получить ряд крупных контрактов. Для их выполнения концерт приобрел испанскую фирму Expal Systems S.A, которая специализируется на производстве взрывчатых веществ.