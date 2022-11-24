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2 часа назад

WSJ: западные компании наращивают производство оружия

Газета.Ru

Крупнейшие западные производители вооружений наращивают выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос, возросший на фоне конфликта на Украине, пишет The Wall Street Journal.

WSJ: западные компании наращивают производство оружия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации говорится, что американская компания Raytheon Technologies для наращивания выпуска зенитных ракетных комплексов Stinger вернула на работу пенсионеров. ВС США не заказывали эти ЗРК с 2008 года, отмечают авторы.

Американский концерн Lockheed Martin с февраля удвоил выпуск противотанковых комплексов Javelin и планирует увеличить на 60% уровня начала этого года выпуск РСЗО HIMARS и соответствующих снарядов.

Компания L3Harris, занимающаяся производством беспилотников, комплексов слежения и спецоборудования, получила заказ от Пентагона на $200 млн для Украины.

Издание, ссылаясь на исполнительного директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, пишет, что в следующем году они рассчитывает получить ряд крупных контрактов. Для их выполнения концерт приобрел испанскую фирму Expal Systems S.A, которая специализируется на производстве взрывчатых веществ.

Армия,Пентагон,
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