США вынудили Польшу не передавать МиГ-29 Украине

Администрация президента США Джо Байдена вынудила Польшу не поставлять Киеву в марте советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы со стороны Китая, который опасается эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на источники в китайских дипломатических кругах.

По их информации, сначала Вашингтон положительно воспринял идею о передаче имеющихся у Польши МиГ-29 Украине, однако затем пересмотрел позицию из-за давления со стороны Пекина. Как говорится в публикации, против такого шага также выступили несколько бывших руководителей некоторых европейских стран, что могло стать дополнительным фактором, повлиявшим на решение США.