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5 часов назад

США под давлением Китая вынудили Польшу не передавать МиГ-29 Украине

Lenta.ruиещё 3

Администрация президента США Джо Байдена вынудила Польшу не поставлять Киеву в марте советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы со стороны Китая, который опасается эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на источники в китайских дипломатических кругах.

США вынудили Польшу не передавать МиГ-29 Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их информации, сначала Вашингтон положительно воспринял идею о передаче имеющихся у Польши МиГ-29 Украине, однако затем пересмотрел позицию из-за давления со стороны Пекина. Как говорится в публикации, против такого шага также выступили несколько бывших руководителей некоторых европейских стран, что могло стать дополнительным фактором, повлиявшим на решение США.

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Издание утверждает, что Пекин, получив от НАТО заверения в том, что альянс не будет направлять на Украину истребители и ракеты, взял на себя обязательство убедить Москву не использовать ядерное оружие в ходе конфликта.

Армия,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,
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