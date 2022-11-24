Лукашенко прокомментировал слухи о введении войск на территорию Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается вводить войска на территорию Украины, так как в этом нет необходимости. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«Мы живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы — сколько мы можем задействовать сразу, 35-40 тыс. — не решат проблему. Сегодня не этот тренд», — сказал он.
Ранее Лукашенко заявил, что украинские власти должны «остановиться» и пойти на переговоры с Россией, если хотят сохранить жизни своих граждан и не допустить уничтожения государства.
Политик подчеркнул, что в настоящее время все находится «в руках Украины». Кроме того, он допустил восстановление отношений с Украиной в «кратчайшие сроки».
До этого белорусский президент выразил мнение, что народ Украины будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой.