Лукашенко прокомментировал слухи о введении войск на территорию Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается вводить войска на территорию Украины, так как в этом нет необходимости. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

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«Мы живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы — сколько мы можем задействовать сразу, 35-40 тыс. — не решат проблему. Сегодня не этот тренд», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что украинские власти должны «остановиться» и пойти на переговоры с Россией, если хотят сохранить жизни своих граждан и не допустить уничтожения государства.

Политик подчеркнул, что в настоящее время все находится «в руках Украины». Кроме того, он допустил восстановление отношений с Украиной в «кратчайшие сроки».