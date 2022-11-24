Россия произвела обмен военнопленными с Украиной

Пятьдесят российских военных вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ .

"24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - информировали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.