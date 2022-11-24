Минобороны подтвердило новый обмен военнопленными с Украиной

Россия произвела обмен военнопленными с Украиной по формуле «50 на 50», подтвердили в Министерстве обороны. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным ведомства, в четверг, 24 ноября, в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В Министерстве уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС Росси доставят военных в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Россия проведет новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50».