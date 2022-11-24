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3 часа назад

Минобороны подтвердило новый обмен военнопленными с Украиной

Lenta.ru

Россия произвела обмен военнопленными с Украиной по формуле «50 на 50», подтвердили в Министерстве обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны подтвердило новый обмен военнопленными с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в четверг, 24 ноября, в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В Министерстве уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС Росси доставят военных в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Россия проведет новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50».

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — отметил он.

Армия,Денис Пушилин,
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