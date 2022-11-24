В США сравнили характер боевых действий СВО и операции «Буря в пустыне»

«Находишь концентрацию сил и стираешь с лица земли. Спрятались в поселке — нет поселка. У нас есть инженерные войска, обученные продвижению в городских кварталах. Харьков? Хотите, чтобы я Харьков взял? Мои инженерные батальоны подходят и срывают с землей кварталы целиком, и движутся дальше. Я пропахиваю коридор через весь город. Все, что движется — погибает», — сказал он, подчеркнув, что прошел бы так до самой границы, где «посмотрел бы в глаза полякам».