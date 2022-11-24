Гексакоптер "Шершень" прошел испытания

Новейший российский гексакоптер "Шершень" испытали на группе из ста добровольцев. Он предназначен для разгона незаконных акций при помощи ультразвукового и инфразвукового оружия. Образцы гексакоптера предложат для проведения испытаний Минобороны РФ и другим силовым ведомствам.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Виталий Тимкив/РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил Виталий Долгов, руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М.А. Карцева. Добровольцам сначала включали слышимый звук, потом понижали частоту и отслеживали, на каких частотах человек звук не слышит, но испытывает дискомфорт.

Как добавил руководитель лаборатории, применение возможностей гексакоптера безвредно для человеческого организма, оно лишь вызывает временные неприятные эффекты. Люди испытывают дискомфорт и им хочется покинуть это место.