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5 часов назад

Гексакоптер "Шершень" прошел испытания

Российская Газета

Новейший российский гексакоптер "Шершень" испытали на группе из ста добровольцев. Он предназначен для разгона незаконных акций при помощи ультразвукового и инфразвукового оружия. Образцы гексакоптера предложат для проведения испытаний Минобороны РФ и другим силовым ведомствам.

Гексакоптер "Шершень" прошел испытания
Фото: Виталий Тимкив/РИА НовостиВиталий Тимкив/РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил Виталий Долгов, руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М.А. Карцева. Добровольцам сначала включали слышимый звук, потом понижали частоту и отслеживали, на каких частотах человек звук не слышит, но испытывает дискомфорт.

Как добавил руководитель лаборатории, применение возможностей гексакоптера безвредно для человеческого организма, оно лишь вызывает временные неприятные эффекты. Люди испытывают дискомфорт и им хочется покинуть это место.

Использование инфразвука напоминает морскую болезнь - может проявиться тошнота, головокружение. Все симптомы исчезают, как только человек уходит с территории, попадающей в зону воздействия гексакоптера.

Армия,Минобороны России,
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