Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР

Украинские войска нанесли удар по городу Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Фото: Ukrainian Ground Forces Command / Reuters Ukrainian Ground Forces Command / Reuters

Как стало известно, обстрел произошел около восьми утра. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.