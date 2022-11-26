Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР

Украинские войска нанесли удар по городу Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как стало известно, обстрел произошел около восьми утра. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее ведомство подсчитало, что с начала спецоперации ВСУ выпустили по территории ЛНР 512 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего противник применил более 11 тысяч снарядов разного калибра.