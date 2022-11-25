Пушилин заявил о влиянии ударов по объектам Украины на ситуацию на фронте

"Да, я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте. Это видно по той технике - я говорю даже не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое сейчас уже на порядок хуже. Связано это с тем, что обесточивая те или иные тыловые районы, конечно же, лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Это, конечно, наносит свой отпечаток. Ухудшается логистика, элементы слежения, связи и прочее", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1". "Это (удары - прим. ТАСС) сейчас очень серьезно отражается по всем направлениям", - резюмировал Пушилин.