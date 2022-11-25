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54 минуты назад

Пушилин: удары по объектам Украины сильно влияют на ситуацию на линии соприкосновения

ТАССиещё 1

Удары по объектам Украины "очень серьезно" влияют на ситуацию на линии соприкосновения, в том числе лишают противника связи и ухудшают логистику. Такое мнение выразил в пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин заявил о влиянии ударов по объектам Украины на ситуацию на фронте
Фото: ТАССТАСС

"Да, я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте. Это видно по той технике - я говорю даже не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое сейчас уже на порядок хуже. Связано это с тем, что обесточивая те или иные тыловые районы, конечно же, лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Это, конечно, наносит свой отпечаток. Ухудшается логистика, элементы слежения, связи и прочее", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1". "Это (удары - прим. ТАСС) сейчас очень серьезно отражается по всем направлениям", - резюмировал Пушилин.

Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связанным с ней объектам энергетики.

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Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Ракетный удар по Киеву не наносился, разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, подчеркнул Конашенков.

Армия,Энергетика,Денис Пушилин,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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