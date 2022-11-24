ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления Украины

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования нанесли массированный удар по украинской системе военного управления, а также связанным с ней объектам энергетики.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны заявили, что в результате удара цель была достигнута. По словам Конашенкова, все запланированные объекты удалось поразить.

«В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны России показало кадры возвращения 35 российских солдат, которые были возвращены с подконтрольной Киеву территории по итогам переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.