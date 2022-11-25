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1 час назад

Минреинтеграции Украины сообщило о начале эвакуации жителей Херсона

ТАССиещё 2

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило в пятницу о начале эвакуации жителей из подконтрольного Киеву города Херсона. Соответствующее сообщение размещено на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Началась эвакуация жителей Херсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Началась бесплатная эвакуация из Херсона. Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами", - говорится в нем.

В ведомстве отметили, что сейчас из Херсона можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинские власти Херсона перевозят пациентов городских больниц в Николаев и Одессу.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега.

Армия,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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