Началась эвакуация жителей Херсона

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило в пятницу о начале эвакуации жителей из подконтрольного Киеву города Херсона. Соответствующее сообщение размещено на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Началась бесплатная эвакуация из Херсона. Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами", - говорится в нем.
В ведомстве отметили, что сейчас из Херсона можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог.
Ранее в пятницу сообщалось, что украинские власти Херсона перевозят пациентов городских больниц в Николаев и Одессу.
9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега.