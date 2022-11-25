Началась эвакуация жителей Херсона

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило в пятницу о начале эвакуации жителей из подконтрольного Киеву города Херсона. Соответствующее сообщение размещено на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Началась бесплатная эвакуация из Херсона. Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами", - говорится в нем.

В ведомстве отметили, что сейчас из Херсона можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинские власти Херсона перевозят пациентов городских больниц в Николаев и Одессу.