Казачья рота "Ростов" отправилась в зону боевых действий

Сформированное из числа казаков Всевеликого войска Донского, боевое подразделение «Ростов» пополнило личный состав добровольческого отряда БАРС-18, сообщает сайт Всероссийского казачьего общества (ВсКО).
Накануне отправки с казаками встретились заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев и атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, изучили вопросы тылового обеспечения подразделения.
«Региональное правительство на основе обращений добровольцев обеспечило подразделение всем необходимым: снаряжением, обмундированием, продуктами и медикаментами. Рота состоит преимущественно из казаков Войска Донского, жителей Ростовской области – наших земляков», – рассказал Михаил Корнеев.