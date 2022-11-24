Казачья рота "Ростов" отправилась в зону боевых действий

«Региональное правительство на основе обращений добровольцев обеспечило подразделение всем необходимым: снаряжением, обмундированием, продуктами и медикаментами. Рота состоит преимущественно из казаков Войска Донского, жителей Ростовской области – наших земляков», – рассказал Михаил Корнеев.