В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
4 часа назад

Казачья рота "Ростов" отправилась в зону боевых действий

Газета.Ruиещё 2

Сформированное из числа казаков Всевеликого войска Донского, боевое подразделение «Ростов» пополнило личный состав добровольческого отряда БАРС-18, сообщает сайт Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

Казачья рота "Ростов" отправилась в зону боевых действий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне отправки с казаками встретились заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев и атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, изучили вопросы тылового обеспечения подразделения.

«Региональное правительство на основе обращений добровольцев обеспечило подразделение всем необходимым: снаряжением, обмундированием, продуктами и медикаментами. Рота состоит преимущественно из казаков Войска Донского, жителей Ростовской области – наших земляков», – рассказал Михаил Корнеев.

Армия,СВО,Михаил Корнеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители