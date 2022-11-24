В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Politico сообщила об истощении запасов боеприпасов для ВСУ у стран НАТО

Газета.Ruиещё 1

Запасы боеприпасов для поставленного на Украину тяжелого вооружения страны НАТО выгребают из самых глубоких своих хранилищ — остальные хранилища уже истощены, пишет газета Politico.

У НАТО истощились запасы боеприпасов для ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Основной причиной намечающегося дефицита является высокий расход боеприпасов украинской армией.

«Запад ... все глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку украинцы осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге», — указано в сообщении.

В ответ на истощение собственных запасов западные страны пытаются найти способы нарастить производство боеприпасов, а также противотанкового оружия и средств борьбы с авиацией и БПЛА.

На последней встрече в Брюсселе представители альянса НАТО выразили серьезную озабоченность недостатком мощностей своих оборонно-промышленных комплексов.

Армия,НАТО,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители