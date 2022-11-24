У НАТО истощились запасы боеприпасов для ВСУ

Запасы боеприпасов для поставленного на Украину тяжелого вооружения страны НАТО выгребают из самых глубоких своих хранилищ — остальные хранилища уже истощены, пишет газета Politico.
Основной причиной намечающегося дефицита является высокий расход боеприпасов украинской армией.
«Запад ... все глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку украинцы осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге», — указано в сообщении.
В ответ на истощение собственных запасов западные страны пытаются найти способы нарастить производство боеприпасов, а также противотанкового оружия и средств борьбы с авиацией и БПЛА.
На последней встрече в Брюсселе представители альянса НАТО выразили серьезную озабоченность недостатком мощностей своих оборонно-промышленных комплексов.