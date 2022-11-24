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2 часа назад

В ДНР сообщили о формировании батальона из украинских военнопленных

Елена Прошина

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сформирован батальон из числа украинских военнопленных. Об этом пишет ТАСС.

В ДНР заявили о формировании батальона из украинских пленных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую», - сказал представитель силовых структур региона.

По его словам, в состав батальона войдут 50 бывших украинских военнослужащих, добровольно перешедших на сторону ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские военнопленные, попавшие в плен у границ Херсонской области, не хотят возвращаться домой. Как рассказывали в администрации региона, среди пленных не было ни одного идейного. Все они «просят статуса и спасения» и говорят о том, что их заставили взять в руки оружие. Украинские военнослужащие даже радовались, что оказались в плену. По их мнению, это спасло им жизнь.

Напомним, в сентябре украинские военнопленные, содержащиеся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.

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