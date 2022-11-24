В ДНР заявили о формировании батальона из украинских пленных

Ранее сообщалось, что украинские военнопленные, попавшие в плен у границ Херсонской области, не хотят возвращаться домой. Как рассказывали в администрации региона, среди пленных не было ни одного идейного. Все они «просят статуса и спасения» и говорят о том, что их заставили взять в руки оружие. Украинские военнослужащие даже радовались, что оказались в плену. По их мнению, это спасло им жизнь.