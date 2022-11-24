В ДНР заявили о формировании батальона из украинских пленных

В ДНР сформировали батальон из числа украинских пленных, перешедших на сторону России, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из представителей силовых структур региона.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

«Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую», — указано в сообщении.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 35 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена в рамках обмена с Киевом по формуле «35 на 35».