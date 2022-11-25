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1 час назад

В ЛНР сообщили о трех обстрелах ВСУ за сутки

ТАССиещё 1

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии натовского образца. Об этом сообщили в пятницу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Стаханов, Сватово, Сосновый с применением американской РСЗО M142 HIMARS (три ракеты) и артиллерии 155 мм (14 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что в результате обстрелов в населенном пункте Сватово ранена мирная жительница и разрушено четыре жилых дома. В Стаханове огнем украинской армии разрушены детская художественная студия, жилой дом, частично разрушено здание телерадиокомпании. Также повреждены кинотеатр, дом культуры и телерадиовышка. В поселке Сосновый в результате обстрела повреждено здание психиатрической больницы.

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