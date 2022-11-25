В ЛНР сообщили о трех обстрелах ВСУ за сутки

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии натовского образца. Об этом сообщили в пятницу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.