Раскрыто влияние СВО на военное присутствие РФ в Сирии

Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине не повлияет на российское военное присутствие в Сирии.

Фото: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru» Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. "Конечно же, это (имеется ввиду СВО - "Газета.Ru") не повлияет непосредственно на наши действия в отношении Сирии.

Как отметил спецпредставитель, российские войска пришли в Сирию для оказания помощи в борьбе с террористическими группами, членами которых являлись выходцы из бывших республик СССР, в том числе из кавказских регионов РФ. В Серии действует ограниченный военные контингент, подчеркнул он.

По его словам, функционирует авиабаза Хмеймим, а также центральное российское командование в Дамаске, которое выполняет задачи по оказанию помощи правительству Сирии в преодолении последствий деятельности террористов на территории страны и другие.