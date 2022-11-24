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49 минут назад

Спецпредставитель Лаврентьев: СВО не повлияет на военное присутствие РФ в Сирии

Газета.Ru

Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине не повлияет на российское военное присутствие в Сирии.

Раскрыто влияние СВО на военное присутствие РФ в Сирии
Фото: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. "Конечно же, это (имеется ввиду СВО - "Газета.Ru") не повлияет непосредственно на наши действия в отношении Сирии.

Как отметил спецпредставитель, российские войска пришли в Сирию для оказания помощи в борьбе с террористическими группами, членами которых являлись выходцы из бывших республик СССР, в том числе из кавказских регионов РФ. В Серии действует ограниченный военные контингент, подчеркнул он.

По его словам, функционирует авиабаза Хмеймим, а также центральное российское командование в Дамаске, которое выполняет задачи по оказанию помощи правительству Сирии в преодолении последствий деятельности террористов на территории страны и другие.

Ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что российская делегация на встрече в Астане с турецкими коллегами попыталась убедить их воздержаться от старта полномасштабной наземной операции в Сирии.

Армия,Александр Лаврентьев,
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