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26 минут назад

Тайвань зафиксировал приближение к острову семи самолетов и четырех кораблей КНР

Елена Прошина

Министерство обороны Тайваня за последние сутки отметило возле острова четыре корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР и семь самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на ежедневную сводку военного ведомства.

Тайвань зафиксировал приближение к острову семи самолетов и четырех кораблей КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Минобороны, в ходе маневров два китайских истребителя J-11 пересекали «срединную линию» Тайваньского пролива на юго-западе. Тайванские военные в ответ подняли воздушный патруль, распространили по радиосвязи предупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Днем 23 ноября Минобороны сообщило о том, что в прилегающем к острову регионе также были замечены четыре корабля ВМС китайской армии, два истребителя и военный вертолет. В ходе маневров два истребителя J-16 КНР совершили заход в зону противовоздушной обороны Тайваня на юго-западном участке, а к востоку от острова появился палубный противолодочный вертолет Ка-28.

Армия Китая проводит такие маневры после состоявшегося 2-3 августа визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. После этого на острове побывали несколько американских и иностранных делегаций. Пекин заявил, что такие визиты являются провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

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