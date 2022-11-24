Тайвань зафиксировал приближение к острову семи самолетов и четырех кораблей КНР

Министерство обороны Тайваня за последние сутки отметило возле острова четыре корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР и семь самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на ежедневную сводку военного ведомства.

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По данным Минобороны, в ходе маневров два китайских истребителя J-11 пересекали «срединную линию» Тайваньского пролива на юго-западе. Тайванские военные в ответ подняли воздушный патруль, распространили по радиосвязи предупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Днем 23 ноября Минобороны сообщило о том, что в прилегающем к острову регионе также были замечены четыре корабля ВМС китайской армии, два истребителя и военный вертолет. В ходе маневров два истребителя J-16 КНР совершили заход в зону противовоздушной обороны Тайваня на юго-западном участке, а к востоку от острова появился палубный противолодочный вертолет Ка-28.