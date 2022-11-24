ВСУ мобилизуют граждан в русскоязычных областях Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят поголовную мобилизацию жителей в русскоязычных областях страны. Об этом РИА Новости рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.

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«Всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и подконтрольной КиевКиеву части Запорожской области», — сообщил источник агентства. Он уточнил, что распоряжение офиса президента Украины не касается западных регионов страны, где «почти никого не трогают», вследствие чего в ИванИвано-Франковске было призвано всего 40 человек, а во ЛьвоЛьвове — 30.

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Собеседник добавил, что в результате «тотальной мобилизации населения юго-востока Украины на фронт попадают в основном русскоязычные граждане», которых Киев считает потенциально опасными и «пытается решить задачу их уничтожения».

Ход мобилизации на Украине

16 ноября Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 дней, до 19 февраля 2023 года. При этом замглавы украинского Министерства обороны Анна Маляр утверждала, что власти республики не планируют проводить новую волну мобилизации, поскольку «потребность в новых солдатах отсутствует, а ситуация на фронте является устойчивой». При этом она не исключила, что в будущем Вооруженным силам Украины могут потребоваться еще люди.

17 ноября сообщалось, что ВСУ планируют провести мобилизацию граждан призывного возраста в Херсоне и на правом берегу Днепра. Как стало известно от источников в украинских войсках, там думают, что жители разных областей Украины укрывались от призыва на территории Херсонской области, когда въехать в регион могли все желающие.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, что в стране мобилизуют всех подряд. Они отмечали, что украинские власти ослабили требования к состоянию здоровья граждан, а в медкомиссиях сидят даже ветеринары. «Нет смысла говорить, что что-то болит», — посетовал один из солдат, добавив, что не знает ни одного человека, которого признали бы невыгодным для службы.

Раскрыт дневной заработок наемника на Украине

Средняя зарплата иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, в последнее время составляет 100 евро в день, рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд. Боец объяснил, что раньше выплаты иностранцам доходили до полутора тысяч евро в сутки, но это было связано с планами ВСУ привлечь как можно больше желающих. Бонд уточнил, что получил эту информацию от пленных, из радиоперехватов и от «ребят, которые ходили в тыл к врагу».

По оценке Следственного комитета РФ, сейчас на Украине действуют около 10 частных военных компаний, в которых проходят службу солдаты стран Североатлантического альянса НАТО. Кроме того, до начала специальной военной операции (СВО) на Украине существовал иностранный легион, состоящий из граждан Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.