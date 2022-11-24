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1 час назад

Украинские разведчики пожаловались Зеленскому на командира

Елена Прошина

Украинские бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ записали видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому и украинскому главнокомандующему, генералу Валерию Залужному, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Украинские разведчики пожаловались Зеленскому на командира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили разведчики, размещенные в районе Артемовска (Бахмут), командование отдало им приказ занять позиции, известные артиллеристам России. При этом бойцы назвали это самоубийством. После того, как украинские военные попали под обстрел, они решили вернуться, но в тот же день им был отдан аналогичный приказ. Командир бригады Дмитрий Брежинский отказался слушать аргументы разведчиков. Через несколько дней после этого воинов передислоцировали. При этом они были лишены вещевого и продуктового довольствования.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко назвал стоящих перед камерой разведчиков дезертирами.

«58-я бригада разведчики-дезертиры записали свой скулеж Зеленскому. Не в мочь хлопцам выдерживать натиск «Вагнеров». Ругают командование», — заявил он в Telegram.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ. По его словам, это случилось 25 июля, когда остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ отступали из населённого пункта Покровское.

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