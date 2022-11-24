Украинские разведчики пожаловались Зеленскому на командира

Как сообщили разведчики, размещенные в районе Артемовска (Бахмут), командование отдало им приказ занять позиции, известные артиллеристам России. При этом бойцы назвали это самоубийством. После того, как украинские военные попали под обстрел, они решили вернуться, но в тот же день им был отдан аналогичный приказ. Командир бригады Дмитрий Брежинский отказался слушать аргументы разведчиков. Через несколько дней после этого воинов передислоцировали. При этом они были лишены вещевого и продуктового довольствования.