В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвала безрассудным и предосудительным поступком, сообщает РИА Новости.

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Она указала на обеспокоенность организации фактом обстрела крупнейшей АЭС в Европе. Речь идет о событиях, которые произошли в минувшие выходные. Данное заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено Украине.

19 ноября военные Украины возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Удары артиллерии по объекту были зафиксированы 20 и 21 ноября.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на фоне продолжающихся атак на станцию со стороны ВСУ необходимо срочно обеспечить ядерную безопасность. По его словам, проведение консультаций по созданию «зоны защиты» вокруг ЗАЭС может затянуться на неопределенный срок, так как секретариат МАГАТЭ и Москва не могут повлиять на все обстоятельства.