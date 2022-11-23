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3 часа назад

Межконтинентальная ракета «Сармат» запущена в серийное производство

Илья Родин

В России запущена в серийное производство современная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», заявил гендиректор ГРЦ им. Макеева Владимир Дегтярь. Он добавил, что МБР будет обеспечивать безопасность страны на протяжении ближайших 40-50 лет, пишет РИА «Новости».

«Сармат» запустили в серийное производство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ракетный комплекс [«Сармат»] уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием», - пояснил Дегтярь.

Гендиректор уточнил, что на фоне современной геополитической повестки МБР станет «надежным щитом, главным фактором ядерного сдерживания».

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Отмечается, что «Сармат» постепенно заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации Североатлантического альянса - «Сатана»).

Первые ракеты появятся в головном ракетном полку в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

Ранее военный эксперт Аладдин Кадер сообщил, что основным сдерживающим фактором для западных стран является так называемое «семейство Сатаны», к которому относятся новейшие российские ракеты «Сармат», «Кинжал» и «Циркон».

Армия,Владимир Дегтярь,Владимир Путин,НАТО,
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