В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
4 часа назад

США предложили Греции поставить Украине оружие в обмен на ракеты НАТО

Lenta.ru

Вашингтон предложил Афинам поставить Киеву российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и «Тор-М1» в обмен на аналогичные системы НАТО. Об этом сообщает греческий портал Pentapostagma.gr.

США предложили Греции поставить Украине оружие в обмен на ракеты НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Греция приняла предложение США, «запустив процесс радикальных изменений в структуре противовоздушной обороны» Вооруженных сил (ВС) страны, что играет решающую роль перед лицом угроз со стороны Турции, которая активно использует беспилотники в провокациях против Афин.

Авторы материала указывают, что украинский конфликт способствует полному отказу ВС Греции от оружия российского производства, так как раскол между Россией и НАТО негативно влияет на условия для их технического содержания и обеспечения. Предложение Вашингтона касается финансирования с помощью инструментов, которые есть у Пентагона, в частности Foreign Military Funding, и должно привести к прямым контактам между вооруженными силами двух стран по данному вопросу.

Тем не менее журналисты задаются вопросом, как решение Афин отразится на отношениях Греции и России.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Армия,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители