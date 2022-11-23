Германия и Польша обсуждают место размещения системы Patriot

«Теперь стороны должны предметно обсудить, где именно они должны быть установлены. Необходимо найти подходящие места. Польская сторона уже сделала предложения, которым мы последуем, если она так хотела бы. И затем мы посмотрим, сколько систем будет», — сказал представитель ведомства на брифинге, его слова приводи РИА Новости.