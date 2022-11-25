Пригожин сообщил о воюющем в ЧВК "Вагнер" экс-генерале США

Владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в составе этой частной военной компании есть бойцы иностранного происхождения. Слова предпринимателя приводятся в группе «Пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

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Как сообщил бизнесмен, отвечая на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat, граждан Финляндии в составе ЧВК «Вагнер» есть «не очень много», около 20 человек.

«По понятным причинам я не могу давать точную информацию о них», — указал он.

При этом предприниматель отметил, что это, как правило, «высококлассные специалисты, очень идейные и мотивированные». По словам Пригожина, у него сложилось очень хорошее мнение о финнах на поле боя.

Бизнесмен добавил, что они воюют в британском батальоне в составе ЧВК «Вагнер», командиром которого является гражданин США, экс-генерал морской пехоты.

Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в боевых действиях на Украине на стороне украинских Вооруженных сил (ВСУ) принимают участие до десяти иностранных частных военных компаний. Он отметил, что часто эти ЧВК служат прикрытием для регулярных войск стран НАТО.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.