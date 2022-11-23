В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
34 минуты назад

В США назвали цель новых бомбардировщиков B-21 Raider

Деловая газета "Взгляд"

Новый американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider создан для применения в возможном конфликте США с КНР, полагает американский обозреватель Брент Иствуд.

В США назвали цель новых бомбардировщиков B-21 Raider
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Иствуд считает, что B-21 Raider могут применяться для прорыва глубоко эшелонированной ПВО Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает ФАН со ссылкой на издание 19FortyFive.

Так американская армия может получить преимущество в подобной ситуации.

В 2021 году в США ввели запрет на сокращение авиапарка предшественника B-21 Raider – бомбардировщика B-1B Lancer. Запрет должен был действовать для тех частей, в который новые бомбардировщики еще не поступают.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители