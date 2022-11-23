В США назвали цель новых бомбардировщиков B-21 Raider

Новый американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider создан для применения в возможном конфликте США с КНР, полагает американский обозреватель Брент Иствуд.

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Иствуд считает, что B-21 Raider могут применяться для прорыва глубоко эшелонированной ПВО Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает ФАН со ссылкой на издание 19FortyFive.

Так американская армия может получить преимущество в подобной ситуации.