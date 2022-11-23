В США назвали цель новых бомбардировщиков B-21 Raider

Новый американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider создан для применения в возможном конфликте США с КНР, полагает американский обозреватель Брент Иствуд.
Иствуд считает, что B-21 Raider могут применяться для прорыва глубоко эшелонированной ПВО Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает ФАН со ссылкой на издание 19FortyFive.
Так американская армия может получить преимущество в подобной ситуации.
В 2021 году в США ввели запрет на сокращение авиапарка предшественника B-21 Raider – бомбардировщика B-1B Lancer. Запрет должен был действовать для тех частей, в который новые бомбардировщики еще не поступают.