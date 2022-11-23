Дрон НАТО кружил над морем перед атакой дронов ВСУ на Севастополь

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат зафиксировали недалеко от Крыма за несколько часов до атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Согласно его информации, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11 во вторник, 22 ноября, вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и направился в сторону Черного моря. Около 10:00 мск беспилотник приблизился к российскому полуострову на расстояние около 100 километров по прямой, а затем начал кружить над акваторией моря, находился там до 18:00 мск и покинул район примерно за два часа до первых сообщений о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в республике.

Известно, что на следующий день, 23 ноября, дрон аналогичного типа с позывным FORTE10, зарегистрированный в США, вновь начал осуществлять сбор данных вблизи Крыма примерно с 12:00 мск. Кроме того, в воздушном пространстве Румынии также был замечен многофункциональный военно-транспортный Boeing KC-135R Stratotanker с позывным HOBO22.

Ранее Минобороны России доложило, что российским средствам ПВО удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также близ Севастополя. Местные жители публиковали кадры случившегося в сети, в разных районах города были слышны взрывы.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.