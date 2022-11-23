Минобороны: попытка изолировать Россию провалилась

Попытка изолировать Россию на международной арене провалилась, в этом году российское военное ведомство взаимодействует с более чем 100 странами. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, пишет РИА Новости.

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«Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций», - заявил он по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс» в Камбодже.

Фомин также привел пример участия России не только в саммите в Камбодже, но и встречу в рамках «Большой двадцатки» на Бали.

«На сегодняшнем заседании «СМОА плюс» мы наравне со всеми обсуждали насущные проблемы в сфере безопасности. Наше выступление было воспринято с интересом, а предложенные нами инициативы по практическому взаимодействию нашли отражение в итоговом документе», - заметил он.

Ранее власти Польши запретили министру иностранных дел Сергею Лаврову участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, объяснив это решение тем, что Россию необходимо «максимально изолировать на всех международных площадках» из-за проведения ею военной операции на Украине.