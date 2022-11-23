Минобороны РФ ответило на слухи о контактах Генштаба с НАТО

Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о якобы состоявшихся недавно контактах главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в среду, 23 ноября, издание «Юрактив» со ссылкой на источник в НАТО заявило, что Герасимов и Бауэр в ходе «недавних контактов» договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов». В частности, стороны якобы обязались сохранять достаточную дистанцию между кораблями России и альянса.

В Минобороны назвали это сообщение фейком, подчеркнув, что никаких контактов, а особенно «систематических», с председателем Военного комитета НАТО и другими представителями альянса в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было.