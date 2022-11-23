СМИ заявили об опустевших военных арсеналах Запада из-за Украины

Отмечается, что сложная ситуация с запасами сложилась в том числе и в США, которые предоставляют Киеву две трети всей военной помощи. Официально Пентагон передал украинским властям с 24 февраля более миллиона снарядов. За девять месяцев украинцы получили почти 50 тыс. противотанковых ракет, в том числе более 8500 Javelin, около 1600 зенитных ракет Stinger, а также почти три тысячи беспилотных летательных аппаратов Switchblade и Phoenix Ghost.