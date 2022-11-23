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11 часов назад

СМИ заявили об опустевших военных арсеналах Запада из-за Украины

Никита Бородкин

Западные военные арсеналы опустошились до критического уровня из-за поддержки Украины. Как пишет «РГ», об этом пишет французская газета Le Monde.

СМИ заявили об опустевших военных арсеналах Запада из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сложная ситуация с запасами сложилась в том числе и в США, которые предоставляют Киеву две трети всей военной помощи. Официально Пентагон передал украинским властям с 24 февраля более миллиона снарядов. За девять месяцев украинцы получили почти 50 тыс. противотанковых ракет, в том числе более 8500 Javelin, около 1600 зенитных ракет Stinger, а также почти три тысячи беспилотных летательных аппаратов Switchblade и Phoenix Ghost.

Эксперты подчеркивают, что западные запасы сокращаются, а оборудование находится на критическом уровне. Как отметил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан, Соединенные Штаты поставили Киеву треть своих запасов ракет Javelin и Stinger, а их запасы ракет GMLRS для РСЗО HIMARS «оказались под давлением».

«Чтобы помочь Украине, Соединенные Штаты исчерпали свои собственные запасы необходимого оружия», — говорится в докладе исследователей Центра новой американской безопасности (CNAS).

Ранее украинские СИМ сообщили, что Турция передала Киеву системы залпового огня TLRG-230. РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками турецкого производства Bayraktar TB2, которые осуществляют целеуказание.

Армия,CSIS,Пентагон,
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