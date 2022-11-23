В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
11 часов назад

Стали известны возможные последствия прорыва ВСУ на южном направлении

Lenta.ru

Прорыв украинских войск на южном направлении будет напрямую угрожать коммуникациям группировки Вооруженных сил (ВС) России в северном Причерноморье. Такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, его цитирует в своем Telegram-канале военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.

Названы возможные последствия прорыва ВСУ на южном направлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это создаст прямую угрозу коммуникациям группировки ВС РФ в северном Причерноморье, а также сухопутному коридору на полуостров, что в значительной степени обесценит стратегический успех России с созданием сухопутного коридора и создаст угрозу северному Крыму», — считает специалист.

Оценивая текущую ситуацию, он добавил, что основную ставку Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать на наступление на Запорожском направлении на Пологи и Токмак. По его мнению, активность на Днепре будет носить вспомогательный характер.

Рожин заметил, что в настоящий момент локальными целями Киева является высадка десанта на Кинбурнскую косу, укрепление позиций на этой точке, а также расширение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. Кроме того, уверен эксперт, командование ВСУ планирует наносить более интенсивные удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов российской группировки на Левобережье.

Ранее российский эксперт объяснил «оперативную паузу» в конфликте на Украине.

Армия,Юрий Котенок,Борис Рожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители