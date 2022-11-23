В Евпатории сработала система ПВО

Местные жители в Евпатории сообщили, что в городе, предположительно, сработала система ПВО, были слышны минимум четыре залпа, передает RT.
По информации RT, местные СМИ пишут об учениях. Официального подтверждения данной информации нет.
Ранее сообщалось, что в Севастополе дежурная ПВО сбила два беспилотника, атаковавших город. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что гражданские объекты в ходе налета не пострадали. Из-за атаки дронов был остановлен морской пассажирский транспорт – катера и паром в бухте. Вскоре сообщение восстановили, однако спустя час Развожаев заявил об отражении еще трех ударов БПЛА над акваторией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны после этого ввели в отношении России санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.