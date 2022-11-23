В Евпатории сработала система ПВО

Местные жители в Евпатории сообщили, что в городе, предположительно, сработала система ПВО, были слышны минимум четыре залпа, передает RT.

По информации RT, местные СМИ пишут об учениях. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось, что в Севастополе дежурная ПВО сбила два беспилотника, атаковавших город. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что гражданские объекты в ходе налета не пострадали. Из-за атаки дронов был остановлен морской пассажирский транспорт – катера и паром в бухте. Вскоре сообщение восстановили, однако спустя час Развожаев заявил об отражении еще трех ударов БПЛА над акваторией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».