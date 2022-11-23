Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении почти 200 бойцов ВСУ военнослужащими полка "Север" им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, опубликовав видео с места проведения боя.
"Представляю вам свежие кадры с херсонского направления. Военнослужащие полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ под руководством дорогого брата, командира полка Хасмагомеда Магомадова "Гроза", успешно отразили несколько атак противника. В результате необдуманных действий враг понес тяжелые потери, в частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава", - написал Кадыров.
По его словам, среди уничтоженных бойцов ВСУ также было большое количество американских и польских наемников.
"Однако я считаю, что никаких так называемых наемников там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на Украине. Тем не менее нападавшие уничтожены и этот факт ясно говорит нам о том, что даже якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ. Однако данная стратегия в этот раз себя не оправдала", - добавил глава региона.