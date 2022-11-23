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11 часов назад

Кадыров сообщил, что полк "Север" уничтожил до 200 бойцов ВСУ на херсонском направлении

ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении почти 200 бойцов ВСУ военнослужащими полка "Север" им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, опубликовав видео с места проведения боя.

"Представляю вам свежие кадры с херсонского направления. Военнослужащие полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ под руководством дорогого брата, командира полка Хасмагомеда Магомадова "Гроза", успешно отразили несколько атак противника. В результате необдуманных действий враг понес тяжелые потери, в частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава", - написал Кадыров.

По его словам, среди уничтоженных бойцов ВСУ также было большое количество американских и польских наемников.

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"Однако я считаю, что никаких так называемых наемников там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на Украине. Тем не менее нападавшие уничтожены и этот факт ясно говорит нам о том, что даже якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ. Однако данная стратегия в этот раз себя не оправдала", - добавил глава региона.

Армия,Видео,СВО,Рамзан Кадыров,Росгвардия,НАТО,
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