"Однако я считаю, что никаких так называемых наемников там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на Украине. Тем не менее нападавшие уничтожены и этот факт ясно говорит нам о том, что даже якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ. Однако данная стратегия в этот раз себя не оправдала", - добавил глава региона.