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46 минут назад

Япония закупает у США оружие против России

Ura.Ru

В ближайшие четыре года Япония собирается купить у США оружие, которое может использоваться против России Причиной считается безопасность страны. Об этом написано в докладе премьер-министру Японии Фумио Кисиде.

Япония закупает у США оружие против России
Фото: WikipediaWikipedia

«В ближайшие четыре года Япония закупит у США больше крылатых ракет Tomahawk, а также улучшит ракету наземного базирования», — приводит информацию из доклада газета argumenti.ru.

Причиной военного усиления они считают необходимость защиты страны от потенциального противника, среди которых находится Россия.

Военное усиление Японии является дополнением к Стратегии национальной безопасности, которая включает установление тесной связи безопасности Японии с безопасностью Тайваня. К принятию такого решения привело отношение КНР к посещению Тайваня сенатора США Нэнси Пелоси, а также испытания нового вооружения КНДР возле Японии и украинский кризис, заявляется в докладе.

В марте Япония объявила Южные Курилы своей «неотъемлемой частью». Также Япония признала свою зависимость от России.

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